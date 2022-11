Des Tanzaniens poursuivent Barrick Gold au Canada pour des tirs présumés de la police dans la mine

Les plaignants de la plainte, déposée auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, comprennent des parents de cinq hommes tués par la police tanzanienne affectée à la mine, selon le dépôt. Neuf des plaignants ont eux-mêmes été battus ou abattus par la police, selon le dépôt.

Un porte-parole de Barrick Gold a déclaré que la société avait reçu la déclaration de sinistre plus tôt dans la journée de mercredi.

"Elle est truffée d'inexactitudes", a-t-elle écrit en réponse aux questions de Reuters. "Nous avons l'intention de nous défendre vigoureusement contre ces allégations dans le forum approprié."

Le porte-parole de Barrick a déclaré que la poursuite "tente d'avancer des réclamations contre Barrick Gold Corporation en Ontario sur la base d'actions présumées de la police tanzanienne, même si Barrick n'exerce aucun contrôle ou direction de quelque nature que ce soit sur la police tanzanienne".

North Mara, situé dans le nord-ouest de la Tanzanie à environ 30 kilomètres (18 miles) de la frontière avec le Kenya, a produit 260 000 onces d'or l'année dernière.

La plainte indique que les résidents pénètrent régulièrement dans les "zones de stériles" de North Mara pour récupérer des roches contenant des traces d'or qu'ils traitent et vendent. La poursuite allègue que la police de la mine a réagi violemment aux personnes qui entraient dans la mine.

L'action en justice affirme que Barrick "a exercé un contrôle effectif et pratique" sur la police tanzanienne stationnée à la mine, et que les accords de sécurité conclus par la société avec la police en font effectivement la "force de sécurité privée et lourdement armée" de la mine.

Le commandant de la police du district de Tarime-Rorya, où se trouve North Mara, n'a pas répondu immédiatement à un texte ou à des appels de Reuters.