Le principal indice boursier canadien a chuté à son plus bas niveau depuis plus d'un mois mardi, tiré vers le bas par les actions du secteur des matériaux, Barrick Gold ayant chuté après avoir manqué les attentes des analystes concernant sa production d'or au premier trimestre.

Le sentiment général était prudent en raison des tensions accrues au Moyen-Orient et les investisseurs étaient également nerveux à l'approche du budget fédéral canadien, qui a augmenté l'impôt sur les plus-values pour les particuliers fortunés. Le budget a été dévoilé après la clôture des marchés mardi.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a perdu 97,3 points, soit 0,45 %, à 21 642,87.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux et les sociétés d'engrais, a reculé de 0,5 %. Barrick Gold et First Majestic Silver ont annoncé une baisse de leur production d'or au premier trimestre, ce qui a entraîné leurs actions à la baisse. First Silver a chuté de 9 % et Barrick de 5 %.

"Nous avons vu des bénéfices très élevés de la part des sociétés américaines, et nous commencerons à recevoir les bénéfices des sociétés canadiennes dans les prochaines semaines, alors nous verrons si cela compense le fait que les taux d'intérêt vont rester plus longtemps élevés et ce que cela signifie pour les évaluations", a déclaré Barry Schwartz, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Baskin Financial Services.

Neuf des onze secteurs ont enregistré des pertes, tandis que les secteurs de la santé et de la technologie, sensibles aux taux d'intérêt, ont été les seuls à sortir du lot avec des gains de 1,44 % et de 0,7 %, respectivement.

Sur le front des données, le taux d'inflation annuel du Canada a augmenté à 2,9 % en mars, tandis que les mesures de l'inflation de base ont diminué pour un troisième mois consécutif, selon les données publiées mardi.

"Cela montre que la désinflation que nous connaissons s'est poursuivie. (La désinflation) est plus généralisée, ce qui plaide en faveur d'une réduction des taux d'intérêt par la Banque du Canada en juin", a déclaré Macan Nia, co-responsable de la stratégie d'investissement chez Manulife Investment Management.

Les paris sur le marché monétaire en faveur d'une baisse des taux en juin sont passés de 44 % avant les données à plus de 50 %.

Pendant ce temps, aux États-Unis, les grandes banques Morgan Stanley et Bank of America ont battu leurs estimations pour le premier trimestre. (Reportage de Purvi Agarwal à Bengaluru, Divya Rajagopal à Toronto ; Rédaction de Ravi Prakash Kumar et Lisa Shumaker)