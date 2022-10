Le PDG de Barrick affirme que la durée de vie de la mine Lumwana en Zambie pourrait être prolongée jusqu'en 2060

S'exprimant lors d'un point de presse à la mine, Bristow a déclaré que depuis 2019, la fortune de Lumwana s'était inversée, faisant d'elle l'un des plus grands producteurs de cuivre de Zambie.

Il a déclaré qu'un nouveau régime fiscal de redevances minérales, qui devrait entrer en vigueur en janvier prochain, débloquerait des flux de trésorerie libres supplémentaires pour l'entreprise.

Pour attirer les investissements et assurer une augmentation de la production, le gouvernement zambien a prévu de restructurer la taxe sur les redevances minérales en ce qui concerne le cuivre.

La Zambie tire 70 % de ses recettes d'exportation de l'exploitation minière et s'est engagée à revoir sa politique fiscale minière et à accroître l'exploration pour stimuler et diversifier la production.

Lorsqu'on lui a demandé si Barrick, l'un des plus grands producteurs de cuivre de la nation d'Afrique australe - et le deuxième plus grand mineur d'or du monde - avait un intérêt à investir dans les Mopani Copper Mines de Zambie, Bristow a déclaré que le mineur était ouvert aux opportunités.

"Nous examinerons toutes les opportunités qui se présenteront à nous", a-t-il déclaré.

La Zambie recherche un investisseur extérieur pour revigorer Mopani Copper Mines, qui a besoin d'une importante injection de liquidités pour augmenter sa production.

Mopani, un grand complexe de mines et de fonderies, est à la recherche de nouveaux investisseurs après que Glencore ait vendu l'actif à la société publique d'investissement minier ZCCM-IH en janvier de l'année dernière.

ZCCM-IH a engagé Rothschild en juin pour l'aider à trouver un nouvel investisseur afin de le moderniser et de l'agrandir.

Mopani, qui a plus de 90 ans, a le potentiel de produire 225 000 tonnes de cuivre par an, soit près de trois fois sa production prévue pour 2022, mais elle a besoin d'un investissement d'au moins 300 millions de dollars pour financer une expansion souterraine compliquée.