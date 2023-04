Le TSX est prêt à augmenter pour la cinquième session grâce à la hausse du prix de l'or

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,1 % à 7 h 06 HE.

Le prix de l'or est resté au-dessus du niveau de 2 000 $, stimulé par les paris selon lesquels la Réserve fédérale américaine pourrait faire une pause ou ralentir le rythme des hausses de taux après que la banque centrale ait prédit une légère récession cette année. [GOL/]

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté avant les prix à la production de mars et les données hebdomadaires sur les demandes d'emploi qui pourraient proposer des indices sur les plans de resserrement monétaire de la Fed. [.N]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a atteint mercredi son plus haut niveau de clôture en cinq semaines, la hausse des prix des matières premières ayant stimulé les actions du secteur des ressources et la Banque du Canada ayant maintenu ses taux d'intérêt inchangés comme prévu.

Les prix du pétrole, cependant, ont baissé alors que le marché mettait en balance la perspective d'une offre restreinte et une possible récession aux Etats-Unis. [O/R]

Dans les nouvelles des entreprises, plusieurs actionnaires de Teck Resources Ltd ont demandé à Glencore Plc d'adoucir son offre d'achat pour le mineur de cuivre et de zinc, en disant que l'offre n'est pas encore assez élevée pour qu'ils s'opposent au plan de restructuration de Teck.

Le mineur d'or Barrick Gold Corp a déclaré jeudi que sa production d'or du premier trimestre avait chuté de 15 % par rapport à la même période de l'année précédente, en raison de la baisse de production de sa mine de Carlin.

Corus Entertainment a annoncé une perte de 8 cents/action dans ses résultats du deuxième trimestre en raison d'une baisse des revenus publicitaires.

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:06 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 030,2 $ ; +0,72% [GOL/]

Brut américain : 82,85 $ ; -0,49% [O/R]

Brut Brent : 86,82 $ ; -0,58% [O/R]

(1 $ = 1,3393 dollar canadien)