Barrick Gold Corporation est un producteur d'or et de cuivre basé au Canada. La société est principalement engagée dans la production et la vente d'or et de cuivre, ainsi que dans des activités connexes, telles que l'exploration et le développement minier. La société détient des participations dans des mines d'or en production situées en Argentine, au Canada, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, en République dominicaine, au Mali, en Tanzanie et aux États-Unis. Les exploitations de la société comprennent Nevada Gold Mines, Bulyanhulu, Hemlo, Jabal Sayid, Kibali, Loulo-Gounkoto, Lumwana, North Mara, Porgera, Pueblo Viejo, Tongon, Veladero et Zaldivar. L'exploitation de Bulyanhulu est située dans le nord-ouest de la Tanzanie, à environ 55 kilomètres (km) au sud du lac Victoria et à 150 km au sud-ouest de la ville de Mwanza. L'exploitation Hemlo est située au nord du lac Supérieur sur la route transcanadienne, à environ 35 km à l'est de Marathon, en Ontario, et il s'agit d'une exploitation souterraine.

