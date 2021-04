Les sociétés minières cherchent de l'or dans le désert d'Égypte

En dépit de réserves abondantes et d'un riche passé minier qui a donné naissance à des bijoux en or pharaoniques élaborés, l'Égypte ne compte qu'une seule mine d'or commerciale en activité. Les investissements étrangers dans le pétrole et le gaz ont augmenté, mais l'exploitation minière est restée en retrait.

Aujourd'hui, le pays mise sur les prix élevés de l'or et sur des lois minières modifiées qui suppriment les formalités administratives et la règle de partage des bénéfices, impopulaire dans le secteur, pour susciter l'intérêt.

Un an après avoir lancé son premier appel d'offres dans le cadre des nouvelles règles, le gouvernement a jusqu'à présent décroché cinq contrats d'exploration aurifère lors d'un premier tour d'appel d'offres et a maintenu le système d'appels d'offres en marche pour tenter de créer une dynamique.

Le gouvernement cherche à attirer un milliard de dollars d'investissements annuels dans le secteur minier, un objectif qui, selon des sources du secteur, pourrait être à portée de main.

"Le succès se mesurera en fin de compte au nombre de mines découvertes et mises en production", a déclaré Patrick Barnes, responsable de la consultation sur les métaux et les mines pour la région EMEARC chez Wood Mackenzie, qui a conseillé le gouvernement égyptien sur les réformes de la loi minière.

"Les premiers indicateurs nous montrent que ce tour d'appel d'offres était bien meilleur que ceux qui ont eu lieu précédemment."

UNE REPARTITION EQUILIBREE

Lors de son premier appel d'offres, l'Égypte a attribué en novembre 82 blocs d'exploration à ce que les analystes des métaux considèrent comme une répartition plutôt équilibrée entre 11 sociétés, allant de jeunes explorateurs à des géants de l'industrie tels que Barrick Gold.

Les blocs proposés se trouvent dans la formation géologique du bouclier arabo-nubien, qui borde la mer Rouge et est considérée comme l'une des régions les plus riches en minéraux au monde.

La campagne d'exploitation minière de l'Égypte n'en est encore qu'à ses débuts.

La société Altus Strategies, basée au Royaume-Uni, a déclaré à Reuters qu'elle cherchait à constituer son équipe technique et à mener des opérations de télédétection et de cartographie sur les 1 500 kilomètres carrés de terrain qui lui ont été attribués avant de commencer l'exploration

Elle prévoit d'investir plusieurs millions de dollars à court terme, mais ce montant pourrait dépasser les 100 à 200 millions de dollars en cas de découverte rentable.

Une porte-parole de la société B2Gold, basée au Canada, qui a également obtenu des concessions, a déclaré que la société était impatiente de commencer l'exploration bientôt "étant donné le sous-investissement relatif dans l'exploration moderne, et donc le potentiel inexploité dans le bouclier arabo-nubien historiquement prometteur".

Les sociétés minières ont salué la suppression de l'obligation de former des coentreprises avec le gouvernement égyptien et le plafonnement des redevances d'État à 20 %

Toutefois, le maintien d'un processus d'appel d'offres pour les blocs d'exploration limite les chances d'un éventuel boom aurifère, a déclaré Sami El Raghy, président de la société Nordana Pty Ltd, basée en Australie

"Aucun autre pays minier prospère n'utilise ce processus. Ils disposent tous d'une législation minière claire et transparente stipulant les qualifications, les obligations et les droits des investisseurs. (Ils) fonctionnent selon le principe du premier arrivé, premier servi", a déclaré M. El Raghy, qui a également fondé la première et unique mine d'or commerciale d'Égypte, Sukari.

Le ministère du pétrole et des ressources minérales s'est refusé à tout commentaire.

LE PRIX DE L'OR

En moyenne, un projet minier passe de la découverte à la production en 10 à 15 ans. Si les prix de l'or ont baissé après avoir atteint un record en 2020, les économistes s'attendent à ce qu'ils restent élevés par rapport aux normes historiques au cours des prochaines années.

"Si vous arrivez à un point où plusieurs découvertes sont faites, l'Égypte pourrait être l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique.... Elle a un potentiel de premier ordre", a déclaré Steven Poulton, PDG d'Altus Strategies.

Les défenseurs de l'environnement, cependant, affirment que rien ne justifie l'exploitation de l'or. Elle génère des émissions, peut aggraver le stress hydrique et, contrairement aux minerais de cuivre et de batterie, n'est pas demandée par les technologies susceptibles d'engendrer une économie à faible émission de carbone.

Le gouvernement a déclaré qu'il était ouvert à d'autres minéraux, mais l'or est le point de mire pour l'instant.

"L'or est absolument la meilleure chose par laquelle ils peuvent commencer, car il y en a une quantité connue", a déclaré Barnes de Wood Mackenzie.

"L'Égypte a un immense potentiel pour l'exploitation du cuivre, de l'or et d'autres matières premières. La plus grande préoccupation du secteur est le manque d'approvisionnement en cuivre. Des endroits comme l'Égypte, considérés comme sous-explorés et à fort potentiel, vont susciter beaucoup d'attention s'ils peuvent maintenir les conditions d'investissement", a-t-il ajouté.