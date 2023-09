Barry Callebaut AG figure parmi les principaux fabricants mondiaux de produits à base de cacao et de chocolat. Les produits sont vendus sous les marques Barry Callebaut, Callebaut, Cacao Barry, Carma, Van Leer et Van Houten. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de chocolat aux fabricants de produits alimentaires industriels (57,5%) ; - vente de cacao (26,6%) : marques Barry Callebaut, Bensdorp, Van Houten, Chadler, Delfi, Caprimo, Le Royal et Ögonblink ; - vente de chocolat aux artisans et aux utilisateurs professionnels de chocolat (15,9%) : vente assurée aux artisans, aux chocolatiers, aux chefs pâtissiers et aux boulangers. A fin août 2019, le groupe dispose de 62 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (0,9%), Allemagne (6,9%), Royaume Uni (6,3%), Belgique (6%), France (5,9%), Italie (4,2%), Europe (23,7%), Etats-Unis (18,8%), Mexique (5,6%), Brésil (5,4%), Amériques (4,7%) et Asie-Pacifique (11,6%).

Secteur Transformation des aliments