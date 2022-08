Barry Callebaut : UBS reste à achat

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Barry Callebaut avec un objectif de cours maintenu à 2600 francs suisses, ce qui implique un potentiel de progression de 28% pour le titre du chocolatier helvétique.



'Les parts de marché de Barry Callebaut augmentent fortement de 40 à 80 points de base sur un an et la pénétration de l'externalisation progresse', souligne le broker dans le résumé de sa note de recherche.



UBS laisse inchangée sa vision d'une croissance à moyen terme en ralentissement sur une base plus élevée : il prévoit que le groupe reviendra à sa prévision initiale de volume à moyen terme de +4-6% par an.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.