Barry Callebaut : Annual General Meeting 2020 of Barry Callebaut AG FR

Tous les autres membres, à savoir Patrick De Maeseneire, Markus R. Neuhaus, Fernando Aguirre, Angela Wei Dong, Nicolas Jacobs, Elio Leoni Sceti et Timothy Minges ont été réélus pour un mandat supplémentaire d'un an.

Suja Chandrasekaran, membre du Conseil d'administration depuis 2018 et membre du Comité de nomination et rémunération (NCC), a quitté ses fonctions. Le Conseil d'administration a exprimé ses remerciements à Suja Chandrasekaran pour le précieux travail accompli au sein du groupe.

Zurich/Suisse, le 9 décembre 2020 - L'Assemblée générale ordinaire 2020 de Barry Callebaut SA, premier fabricant mondial de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure, s'est tenue aujourd'hui sous la présidence de Markus R. Neuhaus, Vice-Président du Conseil d'administration. En raison de la pandémie de COVID-19, l'Assemblée générale annuelle n'a pas pu se dérouler sous sa forme habituelle. Afin de protéger la santé de ses actionnaires et employés, Barry Callebaut a décidé que les droits de vote ne pourraient être exercés qu'en envoyant les instructions de vote sous forme électronique ou par écrit au représentant indépendant. 4 690 actionnaires ont exercé leurs droits de vote, représentant 4 352 217 actions ou 79,3 % du capital- actions.

À propos du groupe Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com):

Avec un chiffre d'affaires annuel de CHF 6,9 milliards (EUR 6,4 milliards / USD 7,1 milliards) environ pour l'exercice 2019/20, le groupe Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich, est le leader mondial des fabricants de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure - de l'achat et de la transformation des fèves de cacao à la production du chocolat le plus fin, qui comprend les fourrages, les décorations et les pâtes à glacer en chocolat. Le Groupe exploite plus de 60 sites de production dans le monde et emploie un personnel diversifié et engagé de plus de 12 000 collaborateurs.

Le groupe Barry Callebaut répond aux besoins de l'ensemble de l'industrie alimentaire, des fabricants industriels aux artisans et utilisateurs professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, les confiseurs, les pâtissiers, les hôteliers, les restaurateurs ou les traiteurs. Les marques mondiales satisfaisant aux besoins spécifiques de ces clients Gourmet sont Callebaut® et Cacao Barry®, Carma®et la marque de décorations, Mona Lisa®.

Le groupe Barry Callebaut s'engage à faire du chocolat durable la norme d'ici 2025 afin d'assurer l'approvisionnement futur en cacao et d'améliorer les conditions de vie des cultivateurs. Il soutient la Fondation Cocoa Horizonsdans son objectif de façonner un futur du cacao et du chocolat ancré dans la durabilité.

