Barry Callebaut : Groupe Barry Callebaut – Chiffres clés des ventes pour les neuf premiers mois de l'exercice 2021/22

Notre pipeline d'innovation solide et une volonté constante de saisir de nouvelles opportunités nous rendent confiants quant au respect de nos objectifs à moyen terme. Cette confiance est renforcée par la profondeur et l'étendue de notre portefeuille de produits ainsi que par notre présence mondiale ».

Le CEO Peter Boone de Barry Callebaut a en outre déclaré : « La sécurité alimentaire est primordiale pour Barry Callebaut. Il s'agit d'un incident exceptionnel. Je tiens à remercier toutes les équipes concernées pour la rapidité et la diligence dont elles ont fait preuve lors du nettoyage et du redémarrage progressif de l'usine de Wieze. Nous collaborons étroitement avec nos clients et comprenons parfaitement que cet incident perturbe leur planning. Nous les remercions sincèrement de leur excellente coopération et de leur compréhension ».

Barry Callebaut a découvert le 27 juin 2022 dans son usine de Wieze, en Belgique, un lot de production contaminé à la salmonelle et rapidement identifié que la cause première était un lot de lécithine provenant d'un fournisseur. Barry Callebaut a par conséquent mis à l'arrêt la totalité de la production de chocolat à l'usine de Wieze le 29 juin 2022, par mesure de précaution, évitant ainsi que des produits à base de chocolat contaminés ne parviennent dans la chaîne de distribution alimentaire. Le nettoyage des lignes de production de chocolat touchées progresse bien. Les premières lignes de production nettoyées devraient par conséquent être remises en service dès le début août 2022, avec une augmentation progressive vers la pleine capacité de production dans les semaines suivantes. L'impact financier total de l'incident est encore en cours d'évaluation, mais le Groupe s'attend à un impact notable sur les résultats financiers du quatrième trimestre 2021/22.

La région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) enregistre une forte croissance des volumes au troisième trimestre (+6,5 %) par rapport aux performances élevées du troisième trimestre 2021. Le volume a augmenté de +9,8 % pour atteindre 808 479 tonnes au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2021/22. Si l'on exclut la consolidation, pour la première fois, d'Europe Chocolate Company (ECC) à compter de septembre 2021, la croissance organique du volume a été de +8,6 %, soit bien supérieure à celle du marché régional des confiseries chocolatées (-0,2%)3. L'activité Produits pour clients industriels a poursuivi sa croissance solide grâce aux ventes en Europe occidentale et l'augmentation progressive des volumes externalisés en Europe de l'Est. L'activité Gourmet & Spécialités a poursuivi sa forte croissance dans l'ensemble de la région EMEA par rapport au troisième trimestre de l'année précédente, déjà très dynamique. Le chiffre d'affaires de la région s'est élevé à CHF 2 577,0 millions, en hausse de +16,9 % en monnaies locales

couverture unique confectionné à 100 % en fruit de cacao. Le prix « Best in Show » a été décerné

Les prix du sucre ont continué d'augmenter en Europe, progressant en moyenne de +46,1 % au cours de la période considérée, principalement à cause de stocks bas et d'une forte demande en pleine inflation des coûts. Les prix du sucre sur le marché mondial ont augmenté en moyenne de +21,9 %. Cette hausse est due à une récolte brésilienne nettement inférieure et un macro- environnement marqué par des prix de l'énergie élevés et des incertitudes géopolitiques.

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2021/22, les prix des fèves de cacao ont fluctué entre 1 636 et 1 877 GBP par tonne sur le marché à terme4, clôturant à 1 765 GBP le 31 mai 2022. Cette évolution correspond à une augmentation moyenne des prix de +3,9 % par rapport à la période précédente. Si les prévisions de l'offre et de la demande mondiales indiquent un déficit pour l'exercice 2021/22, les excédents importants accumulés au cours des exercices précédents laissent prévoir une offre suffisante de fèves sur un marché global plus équilibré.

(+16,7 %), malgré des confinements occasionnels et localisés dus à la COVID-19. La progression de +14,7 % à 121 517 tonnes est bien supérieure au marché régional sous-jacent des confiseries chocolatées (+10,8 %)3. Les activités Produits pour clients industriels et Gourmet & Spécialités ont toutes deux contribué à cette forte progression, et ce notamment sur des marchés clés tels que la Chine, l'Inde, l'Indonésie et le Japon. Malgré des investissements initiaux dans la croissance, l'Australie a connu un démarrage lent. Le chiffre d'affaires de CHF 412,7 millions est en hausse de +22,4 % en monnaies locales (+22,9 % en CHF).

Calendrier financier de l'exercice 2021/22 (du 1er septembre 2021 au 31 août 2022) :

Résultats annuels 2021/22 2 novembre 2022 Assemblée générale annuelle 2021/22 14 décembre 2022

À propos du groupe Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com) :

Avec un chiffre d'affaires annuel de CHF 7,2 milliards (EUR 6,6 milliards / USD 7,9 milliards) environ pour l'exercice 2020/2021, le groupe Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich, est le leader mondial des fabricants de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure - de l'achat et de la transformation des fèves de cacao à la production du chocolat le plus fin, qui comprend les fourrages, les décorations et les pâtes à glacer en chocolat. Le Groupe exploite plus de 60 sites de production dans le monde et emploie un personnel diversifié et engagé de plus de 13 000 collaborateurs.

Le groupe Barry Callebaut répond aux besoins de l'ensemble de l'industrie alimentaire, des fabricants industriels aux artisans et utilisateurs professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, les confiseurs, les pâtissiers, les hôteliers, les restaurateurs ou les traiteurs. Les marques mondiales satisfaisant aux besoins spécifiques de ces clients Gourmet sont Callebaut® et Cacao Barry®, Carma® et la marque de décorations Mona Lisa®.

Le groupe Barry Callebaut s'engage à faire du chocolat durable la norme d'ici 2025 afin d'assurer l'approvisionnement futur en cacao et d'améliorer les conditions de vie des cultivateurs. Il soutient la Fondation Cocoa Horizonsdans dans son objectif de façonner un futur du cacao et du chocolat ancré dans la durabilité.

