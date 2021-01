Barry Callebaut : Groupe Barry Callebaut – Chiffres clés des ventes des trois premiers mois de l'exercice 2020/21

En moyenne pour la période de 3 ans de 2020/21 à 2022/23 : croissance du volume de 5 à 7 % et EBIT supérieur à la croissance du volume en monnaies locales, sous réserve d'événements majeurs imprévus et considérant une reprise progressive après la pandémie de

S'exprimant au sujet des perspectives, Antoine de Saint-Affrique, CEO, a déclaré : « Bien que les marchés soient encore volatils, nous continuons de trouver de nouveaux moyens de faire des affaires et de saisir des opportunités, tout en maintenant une stricte discipline en matière de coûts. Nous constatons une reprise progressive, soutenue par notre focalisation constante sur la 'croissance intelligente', l'étendue de notre clientèle et notre force d'innovation. Ces atouts nous permettent d'être confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs à moyen terme ».

Le groupe Barry Callebaut, leader mondial des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure, a enregistré, sur une base de comparaison élevée, un volume des ventes résilient de 560 354 tonnes, ce qui correspond à une baisse de -4,3 % au cours du premier trimestre de l'exercice 2020/21 (se terminant le 30 novembre 2020). Le volume des ventes de l'activité chocolat a continué de progresser, avec un léger recul de -1,8 % à 447 704 tonnes, en adéquation avec le marché mondial des confiseries chocolatées 2. Les moteurs de croissance clés que sont l'externalisation (+2,6 %) et les marchés émergents (+4,7 %, hors cacao) ont apporté une contribution positive et Gourmet & Spécialités a poursuivi sa reprise (-5,5 %). Le volume des ventes de Global Cocoa a enregistré une baisse de -13,1 % à 112 650 tonnes qui s'explique par la focalisation constante sur la « croissance intelligente ». Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à CHF 1 777,5 millions, soit une baisse de -3,5 % en monnaies locales (-11,2 % en CHF).

3 Source : Nielsen. La croissance des volumes sur la période de septembre à novembre 2020 a été de +0,4 % en EMEA. Les données sont susceptibles d'ajustement afin de respecter la période sous revue de Barry Callebaut. Les chiffres Nielsen de la croissance du marché des confiseries de chocolat n'incluent pas le commerce électronique et ne reflètent que partiellement la consommation hors du domicile et les achats impulsifs.

Le volume des ventes de Barry Callebaut dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) s'inscrit en baisse de -6,7 % à 251 554 tonnes. L'évolution du volume a été résiliente compte tenu des nouveaux confinements imposés dans les grands marchés européens3 à la fin du premier trimestre de l'exercice. Le segment Clients industriels a été affecté par une diminution des activités saisonnières, ce qui a conduit à un recul se situant dans la partie moyenne de la plage à un chiffre. Au sein de l'activité Gourmet et Spécialités, la dynamique des volumes s'est encore améliorée, en

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2020/21, les5 prix des fèves de cacao sur le marché à terme ont fluctué entre GBP 1 608 et GBP 1 869 la tonne, avant de clôturer à GBP 1 869 la tonne le 30 novembre 2020. Les prix des fèves de cacao ont diminué en moyenne de -7,2 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Les perspectives pour l'offre et la demande de fèves au niveau mondial indiquent un excédent important.

Le volume des ventes de Global Cocoa s'inscrit en baisse de -13,1 % à 112 650 tonnes, sur une base de comparaison élevée. Ce recul reflète en outre la focalisation du Groupe sur la « croissance intelligente », équilibrant de manière proactive le volume et le profit et favorisant une mise en œuvre disciplinée du différentiel de revenus (Living Income Differential, LID). Le LID a été constamment appliqué aux achats de fèves effectués par le Groupe en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le chiffre d'affaires a diminué de -10,9 % en monnaies locales (-22,0 % en CHF) à

Sur une base de comparaison élevée à deux chiffres l'année précédente, la région Asie-Pacifique a généré une croissance soutenue, le volume progressant de +1,8 % à 34 080 tonnes, surpassant nettement le marché régional des confiseries chocolatées4. La croissance du segment Clients industriels a été alimentée principalement par les grands clients. L'intégration de GKC Foods en Australie se déroule comme prévu. Elle renforcera la position du Groupe sur le marché du chocolat industriel et lui permettra de tirer parti de son activité à valeur ajoutée Gourmet & Spécialités en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'ouverture d'un centre CHOCOLATE ACADEMY™ à Shenzhen (Chine) créera d'autres opportunités pour le segment Gourmet dans la Région. Le chiffre d'affaires a progressé de +1,4 % en monnaies locales (-4,8 % en CHF) à CHF 106,9 millions.

Calendrier financier de l'exercice 2020/21 (1er septembre 2020 - 31 août 2021) :

Résultats semestriels 2020/21 22 avril 2021 Chiffres clés des ventes des 9 premiers mois 15 juillet 2021 2020/21 Résultats annuels 2020/21 10 novembre 2021 Assemblée générale annuelle 2020/21 8 décembre 2021 À propos du groupe Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com) :

Avec un chiffre d'affaires annuel de CHF 6,9 milliards (EUR 6,4 milliards / USD 7,1 milliards) environ pour l'exercice 2019/20, le groupe Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich, est le leader mondial des fabricants de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure - de l'achat et de la transformation des fèves de cacao à la production du chocolat le plus fin, qui comprend les fourrages, les décorations et les pâtes à glacer en chocolat. Le Groupe exploite plus de 60 sites de production dans le monde et emploie un personnel diversifié et engagé de plus de 12 000 collaborateurs.

Le groupe Barry Callebaut répond aux besoins de l'ensemble de l'industrie alimentaire, des fabricants industriels aux artisans et utilisateurs professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, les confiseurs, les pâtissiers, les hôteliers, les restaurateurs ou les traiteurs. Les marques mondiales satisfaisant aux besoins spécifiques de ces clients Gourmet sont Callebaut® et Cacao Barry®, Carma® et la marque de décorations, Mona Lisa®.

Le groupe Barry Callebaut s'engage à faire du chocolat durable la norme d'ici 2025 afin d'assurer l'approvisionnement futur en cacao et d'améliorer les conditions de vie des cultivateurs. Il soutient la Fondation Cocoa Horizonsdans son objectif de façonner un futur du cacao et du chocolat ancré dans la durabilité.

