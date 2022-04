Barry Callebaut affiche une prometteuse croissance sur six mois

Zurich (awp) - Le négociant et transformateur de cacao Barry Callebaut a démontré une nette croissance au premier semestre de son exercice décalé 2021-2022. Les prix du cacao ont enflé de 2,9% en moyenne sur la période.

Le groupe zurichois a, de septembre 2021 à février 2022, étoffé son chiffre d'affaires de 15,7% à 4 milliards de francs suisses, selon le communiqué diffusé mercredi. Le résultat opérationnel Ebit a progressé de 11,5% à 330,9 millions de francs suisses. Le bénéfice net s'est étoffé de 9,3%, à 224,8 millions.

La performance de Barry Callebaut s'est révélée supérieure aux attentes des analystes interrogés par AWP. Ces derniers avaient opté pour une croissance semestrielle des volumes de 8,1%. L'entreprise en a inscrit +8,7%, soit 1,165 million de tonnes. Le segment Gourmet & Spécialités, qui avait déjà connu un premier partiel faste, a bondi de 29,5%.

En parallèle de la publication de ses résultats trimestrielles, l'entreprise annonce envisager une fermeture de sa fabrique de Moreton au Royaume-Uni. L'usine emploie 45 personnes.

L'entreprise confirme en outre son objectif de croissance annuelle moyenne des volumes de 5 à 7% jusqu'à la fin de l'exercice 2022-2023.

L'analyste Daniel Burki, de la Banque cantonale de Zurich, imaginait "un levier bénéficiaire plus fort, dans le contexte de la forte croissance et de la reprise de la perle de rentabilité Gourmet & Spécialités." Du côté de Vontobel, l'analyste Jean-Philippe Bertschy prévoie "une forte croissance continue grâce à des innovations, associée à un contrôle strict des coûts et de la trésorerie."

A 11h30, l'action Barry Callebaut chutait de 4,43% à 2156 francs suisses dans un indice SPI en repli de 0,19%.

