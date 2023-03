Barry Callebaut choisit un nouveau responsable pour l'Asie-Pacifique

Données financières CHF USD EUR CA 2023 8 693 M 9 283 M 8 744 M Résultat net 2023 452 M 483 M 455 M Dette nette 2023 966 M 1 031 M 971 M PER 2023 22,7x Rendement 2023 1,67% Capitalisation 10 267 M 10 964 M 10 328 M VE / CA 2023 1,29x VE / CA 2024 1,19x Nbr Employés 13 418 Flottant 64,2% Graphique BARRY CALLEBAUT AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BARRY CALLEBAUT AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Clôture 1 874,00 CHF Objectif de cours Moyen 2 285,17 CHF Ecart / Objectif Moyen 21,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Peter Boone Chief Executive Officer Ben de Schryver Chief Financial Officer Patrick de Maeseneire Chief Executive Officer Steven Vandamme Chief Information Officer Jo Thys Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) BARRY CALLEBAUT AG 2.46% 10 964 LINDT 10.63% 26 053 MORINAGA&CO., LTD. 0.64% 1 365 GUAN CHONG 0.00% 680 CLOETTA AB (PUBL) 7.57% 614 DELFI LIMITED 20.00% 422