Zurich (awp) - Le négociant en cacao et fabricant de chocolats Barry Callebaut a signé un accord avec la société américaine Hershey pour lui fournir du chocolat liquide et des produits finis aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. L'accord est une extension de leur partenariat d'approvisionnement signé en 2007, a précisé la société jeudi.

Hershey est un fabricant américain de sucreries. Les détails financiers de l'accord ne sont pas dévoilés.

ol/lk