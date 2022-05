Barry Callebaut établit un réseau de distribution direct en Afrique du Sud

Zurich (awp) - Le mastodonte zurichois de la transformation de cacao Barry Callebaut prend le contrôle sur la distribution des produits de sa gamme Gourmet pour artisans et cuisiniers en Afrique du Sud, jusqu'ici assurée par le partenaire de longue date Garden Morris Packaging and Food (GMPF). Ce dernier continuera à approvisionner les clients semi-industriels ou industriels et à assumer les tâches d'entreposage ainsi que de logistique, indique un communiqué diffusé lundi.

Barry Callebaut prévoit d'étoffer le nombre de ses points de distribution en Afrique méridionale et d'y multiplier ses effectifs par deux, sans avancer de chiffre absolu.

