Barry Callebaut : inauguration d'un centre en Malaisie

Barry Callebaut annonce inaugurer officiellement son nouveau centre d'excellence commerciale Asie-Pacifique (APAC Business Excellence Center) à Petaling Jaya, l'une des banlieues de Kuala Lumpur en Malaisie.



Le chocolatier helvétique explique que ce BEC regroupe des services partagés dans les domaines de la finance et d'autres services d'entreprise, tels que le service client et les technologies de l'information, pour la région Asie-Pacifique.



L'usine compte plus de 100 employés et constitue le troisième site de Barry Callebaut en Malaisie, avec une usine de chocolat et de cacao à Port Klang et une autre usine de cacao à Pasir Gudang, qui abritent chacune un laboratoire de recherche et développement.



