Barry Callebaut ouvre un site en Equateur

Zurich (awp) - Le négociant et transformateur de cacao Barry Callebaut a ouvert un site de traitement et d'exportation de fèves de cacao en Equateur. L'usine se situe à Duran, près du port de Guayaquil, et permet d'accéder directement à l'océan Pacifique.

L'investissement de 10 millions de dollars souligne l'engagement du groupe dans le développement du secteur du cacao dans ce pays d'Amérique du sud, a indiqué Barry Callebaut mardi dans un communiqué.

L'Equateur est le troisième producteur mondial de cacao avec une production annuelle d'environ 375'000 tonnes, derrière la Côte d'Ivoire et le Ghana.

uh/al