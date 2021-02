Barry Callebaut signe un partenariat de distribution avec Garudafood

Zurich (awp) - Le spécialiste de la récolte et de la transformation de cacao Barry Callebaut a conclu un accord de distribution avec la société indonésienne Garudafood. Cette dernière assurera, via sa filiale PT Sinarniaga Sejahtera, la distribution des produits Van Houten Professional notamment à des boulangeries et chocolatiers en Indonésie.

Les détails financiers de ce partenariat n'ont pas été divulgués. Barry Callebaut et Garudafood collaborent déjà depuis 2015 au niveau de l'approvisionnement industriel de chocolat via des usines basées à Gresik, précise mercredi un communiqué.

lk/fr