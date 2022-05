Barry Callebaut : un projet de 'ferme du futur' en Equateur

Le chocolatier suisse Barry Callebaut a annoncé vendredi la création en Equateur d'une 'ferme du futur', où le groupe compte mener un certain nombre de recherches concernant la culture du Caco.



Cette exploitation agricole d'une superficie de 640 hectares, dont 400 de terres non plantées, est située entre l'Océan Pacifique et Guayaquil, la ville la plus peuplée du pays.



Barry explique vouloir y mettre en oeuvre les pratiques 'les plus intelligentes' en matière de culture du cacao, à la fois respectueuses du climat et des questions de développement durable.



Lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, l'exploitation devrait employer environ 80 personnes issues de la région.



Barry Callebaut rappelle qu'il peut déjà s'appuyer sur un réseau d'une trentaine de centres de recherche et développement (R&D) et sur une équipe de plus de 350 ingénieurs.



