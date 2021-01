Colosseum Dental Group s'étend en France

Zurich (awp) - Colosseum Dental Group met le cap à l'Ouest. L'exploitant zurichois de cabinets dentaires, actif actuellement dans huit pays européens et détenu par Jacobs Holding, a pris la majorité du capital-actions de la société française Dentelia, laquelle compte 14 cliniques dans l'Hexagone.

Etabli à Paris, Dentelia a été fondé par Alexandre Attia et dispose du soutien du Family Office Otium Capital, lequel gère la fortune de Pierre-Edouard Stérin, fondateur du spécialiste européen des coffrets cadeaux Smartbox Group, précise jeudi Colosseum Dental Group. La participation majoritaire dans Dentelia a été acquise suite à un accord avec son fondateur, sa direction, ainsi qu'Otium Capital.

M. Attia continue de détenir une part "significative" dans le capital-actions de Dentelia et continuera de soutenir la direction de l'entreprise dans son expansion, ajoute Colosseum Dental Group. Selon ce dernier, la France représente le 2e marché européen en matière de soins dentaires.

Colosseum Dental Group exploite au total plus de 300 cabinets dentaires en Norvège, en Suède, en Finlande, au Danemark, en Allemagne, en Italie et en Grande-Bretagne, employant quelque 5000 professionnels. L'entreprise est contrôlée par la société de participations Jacobs Holding, elle-même propriété de la Jacobs Foundation, la fondation créée par la famille de l'entrepreneur Klaus Jacobs, décédé en 2008.

Jacobs Holding dispose aussi d'une importante participation dans Barry Callebaut, le numéro un mondial des produits à a base de cacao et de chocolat, groupe né en 1996 de la fusion des fabricants de chocolat français Cacao Barry et belge Callebaut, tous deux acquis par l'entrepreneur après la cession en 1990 de Jacobs Suchard. Jacobs Holding contrôle en outre le groupe d'écoles privées Cognita, lequel recense 80 établissements en Grande-Bretagne, en Espagne et à Singapour.

Se consacrant à l'éducation, la Jacobs Foundation entend investir d'ici 2030 un demi-milliard de francs suisses. Disposant d'une fortune de 7,3 milliards de francs suisses à fin 2019, la fondation a pour objectif que les enfants et les jeunes puissent réaliser leur potentiel, quels que soient leur origine, leur lieu de résidence ou le revenu de leurs parents.

Lavinia Jacobs assume depuis 2015 la présidence du conseil de fondation de la Jacobs Foundation.

vj/nj