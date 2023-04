Dans les champs d'Afrique, un projet de rémunération équitable du chocolat s'étiole

On consomme plus de chocolat que jamais dans le monde, mais un programme phare lancé en 2019 qui promettait un salaire de subsistance aux producteurs comme Kouadio en Côte d'Ivoire et au Ghana, les principaux producteurs de cacao, a laissé beaucoup d'entre eux dans une situation pire, selon des données et des entretiens avec des producteurs, des négociants et des experts de l'industrie.

M. Kouadio et plus d'une douzaine d'agriculteurs ivoiriens consultés par Reuters ont déclaré qu'ils étaient payés bien en dessous d'un prix fixé par le gouvernement, lui-même inférieur au prix promis lors du lancement du programme.

"Le prix fixé n'est pas respecté et nous ne pouvons rien faire avec ce que nous gagnons", a déclaré M. Kouadio, vêtu d'un tee-shirt délavé, tout en arrachant les mauvaises herbes sur sa petite parcelle, à seulement 29 km de San Pedro, le port d'exportation de cacao le plus fréquenté au monde.

Onze experts de l'industrie ont attribué cette situation aux excédents qui ont maintenu le cacao à un prix peu élevé au niveau mondial, ainsi qu'aux sociétés chocolatières, aux acheteurs mondiaux de matières premières et aux intermédiaires sur le terrain qui cherchent à protéger leurs marges. Ils ont cité des défauts inhérents au programme gouvernemental, notamment un manque de gestion de l'offre.

L'incapacité du programme de salaire minimum vital à augmenter ou même à protéger les revenus des agriculteurs est un coup dur pour les efforts mondiaux visant à rendre la production de tablettes de chocolat plus éthique après des années de promesses de purger l'industrie du travail des enfants, de la pauvreté et de la déforestation rampante.

Depuis quatre décennies que Kouadio cultive le cacao, une prolifération de petites plantations a radicalement changé la Côte d'Ivoire, contribuant à alimenter une économie d'exportation à croissance rapide et éradiquant presque complètement des forêts tropicales autrefois abondantes.

Les agriculteurs défrichant de plus en plus de terres, l'offre de cacao a souvent dépassé la demande mondiale de chocolat, ce qui a maintenu le prix des fèves brunes ridées à un niveau obstinément bas la plupart des années.

Deux militants et un négociant d'une grande entreprise de matières premières ont estimé qu'environ un tiers des producteurs de cacao de Côte d'Ivoire étaient payés moins que le prix plancher fixé par le gouvernement, malgré le régime de salaire minimum vital, ou "différentiel de revenu vital" (DFR).

Le LID n'a pas non plus permis d'atteindre l'objectif convenu avec l'industrie d'une prime minimale de 400 dollars par tonne par rapport aux prix mondiaux du cacao, après que les acheteurs mondiaux ont réagi en réduisant une "prime de pays" distincte, traditionnellement payée pour le cacao de haute qualité de l'Afrique de l'Ouest.

Les autorités ivoiriennes chargées du cacao reconnaissent que certains intermédiaires ne paient pas le prix à la production, fixé par le gouvernement deux fois par an, mais elles n'ont pas répondu à une demande d'estimation de l'ampleur du problème.

Nestlé et Hershey ont déclaré avoir payé la prime LID. Lindt & Sprungli, Ferrero et Mars ont déclaré qu'ils payaient la LID et plus encore dans le cadre de leurs propres programmes de développement durable.

Mars a déclaré que "la tarification seule n'est pas la solution" et que "de nouvelles façons de penser" sont nécessaires pour combler les écarts de revenus des agriculteurs. Aucune des entreprises n'a répondu aux questions concernant l'érosion de la prime par pays après l'introduction de la LID.

REVENU DE SUBSISTANCE

La Côte d'Ivoire et le Ghana ont introduit le programme LID avec le soutien des grandes entreprises de cacao et de chocolat, notamment Hershey, Barry Callebaut et Cargill.

Ces pays produisent ensemble les deux tiers du cacao mondial et le commercialisent par l'intermédiaire d'offices de commercialisation gouvernementaux. Ils espéraient que la prime de 400 dollars augmenterait suffisamment leurs recettes fiscales pour constituer des fonds de prévoyance, ce qui leur permettrait de fixer un prix officiel à la production suffisant pour garantir aux agriculteurs un revenu décent, même en cas de chute des prix mondiaux.

Mais lorsque la pandémie de COVID a fait chuter la demande, les prix mondiaux du cacao ont plongé avant d'avoir pu constituer un coussin de sécurité. Les deux pays n'ont pas été en mesure d'augmenter le prix à la production pour atteindre les niveaux visés, malgré la prime. Depuis le début du programme LID en 2019, le prix officiel à la production n'a touché l'objectif de revenu vital de la Côte d'Ivoire de 1 000 CFA/kg (1,66 $/kg) qu'une seule fois - pour la récolte principale de 2020/21, selon les données recueillies par Reuters.

En temps utile, les grandes maisons de commerce de matières premières mondiales ont commencé à ébrécher la prime du pays séparé, selon l'initiative gouvernementale Côte d'Ivoire-Ghana sur le cacao (CIGCI) qui a développé la LID.

Huit négociants en cacao ont déclaré à Reuters qu'ils négociaient à la baisse la prime nationale afin d'éviter des pertes importantes, car les chocolatiers ne paient pas suffisamment pour couvrir les deux primes.

Une responsable d'un grand chocolatier, qui a demandé à ne pas être identifiée afin de pouvoir s'exprimer librement, a déclaré que son entreprise ne pouvait pas s'engager à payer les deux primes. Elle a déclaré que le régime de la LID devait être revu.

La Côte d'Ivoire et le Ghana affirment que les entreprises devraient payer les deux primes. Ils nient que la LID ait des problèmes structurels. La CIGCI a publié des données montrant que la prime pays a chuté de 150 % pour tomber à presque zéro au cours des deux dernières années.

"Le principal défi de la LID est que le marché la considère comme un élément qui perturbe les marges", a déclaré Alex Assanvo, secrétaire exécutif de la CIGCI.

Barry Callebaut et d'autres négociants mondiaux en cacao consultés par Reuters, dont Cargill, n'ont pas immédiatement répondu aux questions concernant la réduction de la prime de pays après l'introduction de la LID.

Bien qu'ils aient menacé en privé de publier les noms des chocolatiers qui ne paient pas les primes, ce qu'ils ont déjà fait par le passé, les pays semblent craindre un conflit trop important avec leurs plus gros acheteurs.

Au lieu de cela, le CIGCI a mis en place un groupe de travail sur les prix et les marchés avec des acteurs de l'industrie qui présenteront des recommandations en avril, dans le but de trouver une "solution de mécanisme de prix" durable, a déclaré M. Assanvo.

Nestlé, Ferrero, Hershey et Mars ont déclaré qu'ils soutenaient ces derniers efforts.

UNE VOIE À SUIVRE ?

Les agents ivoiriens qui achètent les haricots aux producteurs dans les campagnes disent qu'ils paient en dessous des prix à la production pour couvrir leurs dépenses, en déduisant les défauts de qualité, ainsi que les coûts de transport et d'emballage.

"Les producteurs acceptent notre prix parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est ça ou rien et son cacao pourrira avec lui", a déclaré Ali Diarrassouba, acheteur à Daloa, dans le centre de la Côte d'Ivoire.

Dix-huit planteurs répartis dans sept régions productrices de cacao ivoirien ont déclaré à Reuters qu'ils obtenaient 15 à 20 % de moins que le prix à la production de 825 francs CFA par kg (1,37 $/kg) fixé pour la saison dernière.

Pour protéger le prix à la production, la Côte d'Ivoire a commencé l'année dernière à émettre des cartes d'identité qui permettent de suivre l'origine du cacao, tout en autorisant les paiements électroniques directs de la part des exportateurs. Yves Brahima Kone, directeur général du Conseil du café et du cacao, organisme public de régulation, a déclaré à Reuters que 300 000 cartes avaient été émises, ce qui a réduit le pouvoir des intermédiaires d'exiger des prix plus bas.

Les agriculteurs "reçoivent exactement le prix garanti que nous avons fixé". Le prix garanti leur sera payé directement", a déclaré M. Koné.

Cependant, les nouvelles cartes ne résoudront pas le problème à long terme des excédents de cacao qui font baisser les prix mondiaux.

Antonie Fountain, directeur du réseau VOICE, un groupe de pression qui cherche à obtenir des prix équitables pour les agriculteurs, a déclaré que les efforts visant à responsabiliser les entreprises étaient nécessaires, mais qu'ils étaient voués à l'échec si l'approvisionnement en cacao n'était pas également contrôlé

"Vous ne pouvez pas intervenir sur les prix sans gérer l'offre, cela ne fonctionne pas", a déclaré M. Fountain.

La Côte d'Ivoire et le Ghana considèrent qu'il est risqué de planter moins car "nous voyons de plus en plus d'investissements dans d'autres origines", a déclaré M. Assanvo, ajoutant que le contrôle de l'offre était une question mondiale.

Les données industrielles de l'Organisation internationale du cacao (ICCO) montrent que la production de cacao en Côte d'Ivoire a atteint des niveaux record pour la saison 2020/21. La production mondiale devrait être plus restreinte au cours de la saison de croissance actuelle.

Sur les quelque 2 millions de tonnes de cacao que la Côte d'Ivoire produit chaque année, 20 à 30 % sont cultivés illégalement dans des forêts protégées par environ 1,3 million de personnes, dont beaucoup d'enfants.

Karim Bamba, agriculteur ivoirien, a déclaré que l'augmentation de la surface cultivée était le seul moyen pour lui de gagner sa vie.

"Planter du cacao, c'est tout ce que je sais faire", a-t-il déclaré.

Les données de Vivid Economics, une unité du cabinet de conseil McKinsey qui travaille avec les autorités ivoiriennes, dont Reuters a pris connaissance, montrent que le taux de déforestation en Côte d'Ivoire l'année dernière était plus élevé qu'en 2021 et 2020 - la première année où les prix des agriculteurs augmentés par la LID sont entrés en vigueur.