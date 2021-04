En recul au 1er semestre, Barry Callebaut change de patron

Zurich (awp) - Barry Callebaut a encore subi les effets de la crise sanitaire sur les six premiers mois de son exercice décalé 2020/21, clos fin février. Le géant du négoce et de la transformation de cacao assure cependant que le redressement de ses affaires s'est poursuivi. Le patron Antoine de Saint-Affrique va quitter son poste en septembre.

Le chiffre d'affaires s'est étiolé de 7,5% sur un an à 3,48 milliards de francs suisses, indique jeudi le groupe zurichois. En monnaies locales (ML), les recettes sont stables. Le volume des ventes a reculé de 2,9% à 1,07 million de tonnes.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est inscrit à 296,7 millions de francs suisses, ce qui représente un baisse de 4,7% en francs suisses et une hausse de 3,8% en monnaies locales. Apuré du coût de 8 millions résultant de la fermeture de l'usine de Makassar, cet indicateur présente un tassement de 2,2% en francs suisses et une progression de 6,5% en ML.

Le bénéfice net affiche un recul de 2,8% à 205,7 millions de francs suisses. Sans l'effet extraordinaire susmentionné, une augmentation de 1,0% est enregistrée.

Les résultats s'avèrent globalement supérieurs aux prévisions moyennes des analystes interrogés par AWP. Les volumes de ventes et l'évolution de ceux-ci sont peu ou prou dans la cible.

La direction est confiante quant aux objectifs pour la période stratégique jusqu'en 2023/24, soit une croissance annuelle des volumes comprise entre 5 et 7%, et une croissance plus que proportionnelle de l'Ebit en monnaies locales.

Le groupe annonce le retrait de son directeur général Antoine de Saint-Affrique, qui dirige Barry Callebaut depuis octobre 2015. Il sera remplacé à partir du 1er septembre par Peter Boone, le président Amériques du géant zurichois. M. de Saint-Affrique sera candidat au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale.

fr/lk