L'action Barry Callebaut recherchée après les résultats sur neuf mois

Zurich (awp) - Les quelques chiffres dévoilés mercredi par Barry Callebaut quant à l'évolution de ses affaires au cours des neuf premiers mois de l'exercice décalé 2021/22 semblaient avoir convaincu les investisseurs. La hausse du titre du fournisseur zurichois de produits à base de chocolat et de cacao était toutefois tempérée par les attentes mitigées du groupe pour le 4e trimestre en raison de la fermeture depuis juin du site belge de Wieze.

Après avoir démarré la séance de la Bourse suisse en hausse de 0,67%, l'action Barry Callebaut gagnait 0,57% à 2108 francs suisses, alors que l'indice du marché élargi SPI progressait de 0,49% dans le même temps. Le titre avait auparavant atteint un plus haut dans la matinée à 2116 francs suisses, soit un bond de 1%.

Barry Callebaut s'est "bien débrouillé", les volumes ayant progressé de 6,3% durant le 3e trimestre, note la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Un avis que partagent également UBS et Goldmann Sachs. Une évolution redevable en particulier de la solide performance de l'activité Gourmet, laquelle propose ses produits aux professionnels de la confiserie et de la restauration. Les experts de la banque d'affaires américaine notent que le développement de cette division, la plus rentable du groupe, devrait soutenir les marges en 2e partie d'année.

La bonne tenue des affaires de Gourmet devrait ainsi plus que compenser l'addition laissée par la fermeture depuis juin du site de Wieze après la découverte de salmonelles. Barry Callebaut prévoit toujours la reprise de la production pour août. Selon les analystes de la ZKB, cette dernière atteint pas moins de 300'000 à 350'000 tonnes, soit environ 15% du total du groupe.

Barry Callebaut a d'ailleurs reconnu que l'incident aura un impact considérable sur les résultats du 4e trimestre. Du côté de la ZKB, une perte de volumes de l'ordre de 2% sur l'ensemble de l'année est articulée.

tv/rw/vj/ck