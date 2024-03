L'inflation la plus élevée depuis des décennies et l'impact de la guerre en Ukraine ont contraint les entreprises européennes à licencier ou à geler les embauches.

Voici quelques-unes des suppressions d'emplois annoncées depuis décembre :

AUTOS * BOSCH : le 18 janvier, l'équipementier automobile a déclaré qu'il supprimerait 1 200 emplois dans sa division de développement de logiciels d'ici à la fin de l'année 2026. Le 23 février, il a ajouté qu'il supprimerait 3 500 emplois dans sa division d'électroménager, BSH Hausgeraete. Elle prévoit également de supprimer jusqu'à 1 500 emplois sur deux sites allemands d'ici à 2025, comme elle l'a indiqué en décembre. * CONTINENTAL : l'équipementier automobile a indiqué le 14 février qu'il réduirait les effectifs de recherche et développement dans son secteur automobile de 1 750 emplois d'ici la fin de 2025, après avoir déjà annoncé des milliers de suppressions d'emplois dans son unité automobile en novembre. * FORVIA : l'équipementier automobile français a déclaré le 19 février qu'il supprimerait jusqu'à 10 000 emplois en Europe d'ici 2028, principalement par le biais de départs naturels et d'une réduction drastique des embauches. * POLESTAR : le fabricant de véhicules électriques soutenu par Volvo Car et Geely a déclaré le 26 janvier qu'il supprimerait environ 450 emplois dans le monde, soit environ 15 % de ses effectifs. * STELLANTIS : le constructeur automobile a déclaré en janvier qu'il allait licencier temporairement 2 500 travailleurs en Italie et supprimer 600 emplois intérimaires dans son usine de Mulhouse, dans l'est de la France.

BANQUES * BANCO BPM : la banque italienne a déclaré le 12 décembre qu'elle allait licencier 1 600 employés, tout en s'engageant à embaucher 800 jeunes. * BNP PARIBAS BANK POLSKA : la banque polonaise a convenu en décembre avec les syndicats de licencier jusqu'à 800 employés en 2024-2026. * DEUTSCHE BANK : la banque allemande a annoncé le 1er février qu'elle supprimerait 3 500 emplois de back-office, soit un peu moins de 4 % de ses effectifs. * LLOYDS : la plus grande banque britannique supprime environ 1 600 postes dans ses succursales, a déclaré la banque le 25 janvier. * SOCIETE GENERALE : la banque française a déclaré le 5 février qu'elle supprimerait environ 900 emplois à son siège parisien par le biais de départs volontaires.

INDUSTRIELS ET INGENIERIE * SANDVIK : le fabricant suédois d'équipements miniers a déclaré le 25 janvier qu'il prévoyait de supprimer environ 1 100 emplois. * TATA STEEL : la division néerlandaise du sidérurgiste indien a déclaré le 19 janvier qu'elle fermerait deux hauts-fourneaux en Grande-Bretagne d'ici à la fin de 2024, supprimant ainsi jusqu'à 2 800 emplois, ce qui constitue une deuxième annonce de licenciement depuis le 13 novembre. * VALMET : des négociations sont en cours pour licencier environ 130 personnes, a déclaré l'entreprise le 15 février.

DÉTAIL ET BIENS DE CONSOMMATION * BARRY CALLEBAUT : le fabricant suisse de chocolat a déclaré aux médias le 26 février qu'il s'apprêtait à supprimer environ 2 500 emplois. * H&M : le détaillant de mode suédois prévoit de fermer plus d'un cinquième de ses magasins et de licencier jusqu'à 588 travailleurs en Espagne, ont déclaré les syndicats le 26 janvier. * SAINSBURY : le deuxième plus grand épicier de Grande-Bretagne a déclaré le 29 février qu'il prévoyait de supprimer environ 1 500 postes.

SAP : l'éditeur allemand de logiciels a déclaré le 24 janvier qu'il allait restructurer 8 000 emplois dans le cadre d'une initiative en faveur de l'intelligence artificielle. * TELEFONICA : l'opérateur de télécommunications a conclu le 3 janvier un accord avec les syndicats pour licencier jusqu'à 3 421 employés en Espagne d'ici 2026.

AUTRES * BAYER : le fabricant allemand de médicaments a déclaré le 17 janvier qu'il s'était mis d'accord avec les délégués syndicaux sur une réduction significative des emplois de cadres d'ici à la fin de l'année 2025, sans en préciser le nombre. * DELIVERY HERO : l'entreprise de plats à emporter a déclaré le 18 décembre qu'elle fermerait des centres technologiques en Turquie et à Taiwan et qu'elle ajusterait les effectifs à son siège de Berlin, sans préciser de chiffres. Elle a réduit les effectifs de son siège et de ses services mondiaux d'environ 13 % en 2023. * EVONIK : le groupe chimique a annoncé le 4 mars jusqu'à 2 000 suppressions d'emplois dans le monde d'ici 2026. * KUEHNE+NAGEL : le groupe suisse de logistique a déclaré le 1er mars qu'il allait licencier moins de 2% de son personnel et qu'il gelait actuellement les embauches. * ROCHE : la société pharmaceutique suisse a déclaré le 9 février qu'elle supprimait des emplois, mais moins que les 345 emplois signalés par le site Web local Muula. * SHELL : la major pétrolière a commencé à supprimer des emplois au-delà de la réduction de 15% annoncée précédemment dans sa division à faible émission de carbone, a rapporté Bloomberg News le 21 décembre. * STORA ENSO : l'entreprise forestière finlandaise a déclaré le 1er février qu'elle pourrait licencier environ 1 000 employés en 2024. * SKY : le groupe de médias britannique, détenu par la société américaine Comcast, va supprimer 1 000 emplois en 2024, selon des sources familières avec le sujet, le 30 janvier. * UNIVERSAL MUSIC GROUP : la maison de disques a déclaré le 12 janvier qu'elle allait licencier certains employés en 2024, sans en préciser le nombre. * WORLDLINE : la société française de paiements numériques réduira ses effectifs d'environ 8% au niveau mondial, a-t-elle déclaré le 7 février.

Source : Documents réglementaires, articles de Reuters et sites web des entreprises (compilés par Agata Rybska, Louise Breusch Rasmussen, Boleslaw Lasocki, Laura Lenkiewicz et Victor Goury-Laffont à Gdansk ; édition par Jason Neely, Mark Potter, Milla Nissi et Emelia Sithole-Matarise).