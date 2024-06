Barton Gold Holdings Limited a annoncé le lancement d'études d'opportunité pour le projet aurifère Tunkillia. Au cours du mois de mars, l'estimation des ressources minérales JORC (2012) de Tunkillia est passée à 1,5 Moz Au (51,3 Mt à 0,91 g/t Au). Barton a désigné GR Engineering Services Limited (GRES) et Mining Associates Pty Ltd. (Mining Associates) pour mener une étude d'orientation détaillée pour Tunkillia, comprenant la conception de la mine, le calendrier de production, l'usine de traitement, le stockage des résidus, l'équipement, le personnel et l'infrastructure de soutien.

Une fois l'étude d'orientation terminée, Barton examinera également toutes les données techniques afin de déterminer le programme de travail nécessaire à la réalisation d'une étude de préfaisabilité (analyse des lacunes de l'étude de préfaisabilité). Le lancement des études exploratoires de Tunkillia fait suite au récent placement d'actions de Barton auprès d'investisseurs institutionnels (placement) et au plan d'achat d'actions (PPA). Le placement et le plan d'achat d'actions ont tous deux été fortement soutenus par les actionnaires institutionnels, sophistiqués et individuels de la société, les demandes dépassant largement les montants visés et les allocations finales du plan d'achat d'actions n'ayant pas encore été déterminées.