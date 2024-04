Base Resources Limited est un producteur et développeur de sables minéraux basé en Australie. La société exploite le site de Kwale au Kenya, qui produit une série de sables minéraux, à savoir l'ilménite, le rutile et le zircon. Elle développe également le projet Toliara à Madagascar et mène un programme d'exploration en Tanzanie. Ses secteurs d'activité sont l'exploitation de Kwale, le projet de Toliara et le secteur "Autres". Le secteur de l'exploitation de Kwale comprend l'exploitation de Kwale, détenue à 100 % et située au Kenya, qui vend du rutile, de l'ilménite et du zircon. L'exploitation de Kwale se caractérise par un corps minéralisé à haute teneur avec un assemblage minéral de grande valeur, riche en rutile. Les produits de l'exploitation de Kwale sont transportés jusqu'au port de Likoni, situé à l'intérieur du port de Mombasa, pour être exportés vers les clients. Le projet de Toliara est situé dans le sud-ouest de Madagascar, à environ 45 kilomètres (km) au nord de la ville régionale et du port de Toliara. Le projet de Toliara repose sur le gisement de Ranobe, riche en ilménite et à haute teneur.

Secteur Exploitations minières et métallurgie