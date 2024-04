Le principal indice boursier du Canada est resté stable lundi, malgré la faiblesse des valeurs liées aux ressources, alors que les marchés mondiaux, soutenus par l'apaisement des tensions au Moyen-Orient, ont enregistré des gains plus importants.

A 10h00 ET (14h00 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en baisse de 7,52 points, soit 0,03%, à 21 799,85.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs canadiens et les sociétés d'engrais, a chuté de 2,2 % et s'apprêtait à connaître sa pire journée depuis plus de deux mois.

Il a été tiré vers le bas par des sociétés minières telles que K92 Mining et NOVAGOLD Resources qui ont chuté de 5,1 % et de 4,7 %, soit les plus fortes baisses parmi les secteurs, à la suite des fortes baisses des prix des métaux précieux.

Les actions du secteur de l'énergie ont suivi le mouvement avec une baisse de 0,3 % en raison de la chute des prix du pétrole.

Les baisses ont été limitées par les valeurs technologiques qui ont augmenté de 0,7 %, tirées par un gain de 5,2 % et de 2,7 % des mineurs de crypto-monnaie Hut 8 et Bitfarms, respectivement, alors que le bitcoin a augmenté de 3,3 %.

Le TSX a surpassé ses pairs de Wall Street vendredi, terminant en hausse de 0,5 %, tout en atténuant certaines de ses baisses hebdomadaires pour terminer la semaine en baisse de 0,4 %.

Wall Street, cependant, a ouvert en hausse lundi après des pertes importantes lors de la session précédente.

Au cours de la semaine, la lecture mensuelle des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis, qui est la mesure préférée de l'inflation de la Réserve fédérale, est sur le radar.

"Nous avons reçu des données sur l'inflation plus élevées et plus chaudes en provenance des États-Unis, ce qui a suscité une certaine anxiété sur les marchés. (Ce chiffre) sera déterminant", a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement du Allan Small Financial Group auprès de iA Private Wealth.

Les investisseurs se concentreront également sur les résultats des grandes entreprises technologiques aux États-Unis, avec des géants comme Microsoft, Alphabet et Meta qui présenteront leurs résultats trimestriels cette semaine.

Dans l'actualité des entreprises canadiennes, les actions du mineur d'uranium Energy Fuels ont chuté de 8,7 % après l'annonce d'un accord pour acheter Base Resources en Australie pour environ 241 millions de dollars (rapport de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Ravi Prakash Kumar).