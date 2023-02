Départ immédiat du patron de la banque Radicant

Zurich (awp) - La banque Radicant a annoncé mercredi le départ immédiat du directeur général Anders Bally. La filiale numérique spécialisée dans les investissements durables de la Banque cantonale de Bâle-Campagne (BLKB) a justifié ce départ soudain par des "différences de point de vue au niveau de la direction d'entreprise et de la communication".

M. Bally, qui avait dirigé Radicant depuis sa fondation en avril 2021 et qui est démis de ses fonctions avec effet immédiat, sera remplacé à titre intérimaire par le directeur financier Roland Kläy, et Rouven Leuener, actuel responsable produits, selon un communiqué de la BLKB.

Le président de Radicant Marco Primavesi a néanmoins tenu à remercier Anders Bally "pour son grand engagement dans le cadre du lancement de la banque". Ses deux successeurs devront quant à eux mener à bien le lancement officiel de l'établissement fin mars.

Le journal BZ avait récemment rappelé que la BLKB a jusqu'à présent investi 70 millions de francs suisses dans sa jeune-pousse zurichoise, prévoyant de placer jusqu'à 150 millions dans le développement de Radicant. "L'investissement sera seulement concluant pour la banque cantonale si 100'000 épargnants placent leur fortune auprès de la banque en ligne", avait estimé le journal local.

"Les politiciens de Bâle-Campagne sont sceptiques, si cela va réussir", a ajouté la BZ.

Le portail d'information en ligne Inside Paradeplatz avait rebondi sur cet article et publié la réponse de l'ex-patron de Radicant. Dans un courriel interne destiné aux employés de l'établissement, le directeur général sortant indiquait que "certains politiciens de ce canton non-urbanisé - en particulier les plus anciens - ont du mal à comprendre l'approche disruptive de Radicant et critiquent donc les investissement importants de la BLKB" dans la jeune pousse.

Contacté par l'agence AWP, un porte-parole de la BLKB s'est borné à répéter que M. Bally avait été démis de ses fonctions avec effet immédiat pour divergences de vues. Ses récentes déclarations ont "certainement contribué" à cette décision, a-t-il ajouté.

