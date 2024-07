La Basellandschaftliche Kantonalbank est une banque commerciale basée en Suisse. La banque fournit ses produits et services à des clients privés et à des entreprises. Elle propose également des services de banque privée, des services liés à l'immobilier et des conseils en investissement. Pour les clients privés, la banque propose des dépôts et des cartes de crédit, divers comptes d'épargne, ainsi que des hypothèques et des services bancaires par Internet, entre autres. Pour les entreprises, la banque propose notamment des services d'aide à la création d'entreprise, des services de conseil, des dépôts et des comptes en monnaie nationale et en devises, des services de crédit et de financement, ainsi que des services bancaires par Internet. La banque dispose d'une vingtaine de succursales dans le canton de Bâle-Campagne.

Secteur Banques