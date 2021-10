Radicant nomme Christoph Schwarz en charge de la technologie

Zurich (awp) - Radicant a nommé Christoph Schwarz responsable de la technologie, a indiqué vendredi le fournisseur numérique de services financiers, fondé en avril dernier par la Banque cantonale de Bâle-Campagne (BLKB).

M. Schwarz rejoint l'entreprise après plus de 25 ans d'expérience internationale dans le secteur bancaire et de la fintech, comme Pintail, Accloud, Marex Solutions et NetOTC.

Début septembre, la jeune pousse avait déjà étoffé sa direction avec l'arrivée de Michal Bialer comme chef des produits. Il a notamment travaillé dans le secteur bancaire en Asie.

Radicant fait aussi savoir qu'elle a demandé une licence bancaire auprès de la Finma.

ck/vj