Revenus et bénéfice net en hausse pour la BLKB au premier semestre

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Bâle-Campagne (BLKB) a poursuivi sa croissance au premier semestre 2022. Affichant des revenus en hausse, tout comme les afflux de fonds, l'établissement a dégagé un bénéfice net de 59,4 millions de francs suisses, 4,4% de plus que douze mois auparavant. Les objectifs visés pour l'année dans son ensemble sont confirmés.

De janvier à fin juin, les revenus considérés dans leur ensemble se sont étoffés de 3,8% à 198,12 millions de francs suisses, a indiqué mardi la BLKB. Le produit des opérations d'intérêts, pilier de l'établissement, a crû de 4,1% à 140,86 millions et celui des commissions et prestations de services a gonflé de 3,6% à 42,63 millions.

Mais la palme en matière de croissance est revenue aux opérations de négoce, celles-ci bondissant en l'espace d'un an de plus de 32% à 11,37 millions de francs suisses. Quant aux charges, elles ont augmenté de 6,2% à 105,22 millions, reflet d'une hausse de 1,5% des dépenses liées au personnel à 62,25 millions et d'un bond de 8,5% à 37,98 millions des frais généraux. Cette dernière hausse est due aux investissements dans la numérisation des affaires.

Au final, le résultat d'exploitation est ressorti à 87,67 millions de francs suisses, en progrès de 2,6%.

Les créances hypothécaires ont augmenté de 4,5% à 22,6 milliards de francs suisses. La BLKB a en outre enregistré au premier semestre des entrées de fonds à hauteur de 561 millions de francs suisses. Les fonds confiés à la gestion de fortune de la BLKB ont augmenté de 182 millions en données corrigées de la performance, précise le communiqué.

Le développement de la filiale Radicant, qui a obtenu une licence bancaire en mai 2022, se déroule comme prévu et correspond aux attentes. Le prestataire de services financiers numériques vise l'ensemble du marché helvétique. la BLKB a établi pour la première fois des comptes consolidés qui présentent, outre ceux de la maison mère, ceux du groupe avec ses filiales.

Face à un environnement économique jugé d'exigeant actuellement, la LBK part cependant du principe qu'elle "atteindra les objectifs annuels fixés".

vj/rp