La Basellandschaftliche Kantonalbank est une banque commerciale basée en Suisse. La Banque fournit ses produits et services à des clients privés et à des entreprises. Elle fournit également des services de banque privée, des services liés à l'immobilier et des conseils en investissement. Pour les clients privés, la Banque propose des dépôts et des cartes de crédit, divers comptes d'épargne, ainsi que des prêts hypothécaires et des services bancaires sur Internet, entre autres. L'offre de la Banque aux entreprises comprend, entre autres, une aide à la création d'entreprise, des services de conseil, des dépôts et des comptes en monnaie nationale et étrangère, des services de crédit et de financement et des services bancaires par Internet. La Banque exploite environ 20 agences dans le canton de Bâle-Campagne.

Secteur Services Financiers