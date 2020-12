BASF : Credit Suisse révise son opinion et augmente sa cible

Crédit Suisse améliore son opinion sur le titre BASF, passant de 'neutre' à 'surperformance'.



Pour l'analyste, BASF dispose en effet d'une 'exposition privilégiée dans l'espace diversifié des produits chimiques.'



Le bureau d'analyse met en avant le rendement des dividendes, les flux de trésorerie, la croissance des bénéfices, la performance du titre ou encore 'les désinvestissements qui pourraient financer la majorité des projets d'expansion en Chine'.



Dans ces conditions, Credit Suisse relève son objectif de cours à 73 euros, contre 59 euros précédemment.



