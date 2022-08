BASF : Jefferies n'est plus à achat

Jefferies dégrade sa recommandation sur BASF de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 60 à 47 euros, dans le sillage d'estimations d'EBIT 2023-24 réduites de 13% (à des niveaux inférieurs de 8% au consensus en moyenne).



'La position de BASF sur la courbe mondiale des coûts de craquage s'est détériorée et est exposée à un risque supplémentaire via des arrêts saisonniers liés à la disponibilité du gaz', estime le broker.



'L'investissement requis pour développer la production en Chine représente aussi une fuite de trésorerie importante, augmentant le risque sur le dividende et le bilan à un moment difficile du cycle', ajoute-t-il.



