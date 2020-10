BASF : Mainfirst révise ses objectifs à la hausse

08/10/2020 | 14:40

Mainfirst révise sa note concernant BASF et passe à l'achat alors que l'objectif de cours grimpe à 64 euros, contre 47 euros auparavant.



L'analyste table en effet sur un rebond prononcé au 3e trimestre et estime que cette dynamique devrait renforcer la confiance pour 2021 ainsi que les perspectives de résultats à moyen-terme.



Selon le broker, BASF annoncera une réduction de ses dépenses d'investissement en février 2021 (tout en maintenant ses trois grands projets d'investissement), ce qui devrait générer des flux de trésorerie à moyen-terme.





