BASF : le Crédit Suisse relève son objectif de cours

12/10/2020 | 12:24

Le Crédit Suisse maintient son évaluation ' neutre ' sur le titre BASF, tout en relevant son objectif de cours à 59 euros, contre 56 euros auparavant.

L'analyste s'attend à une augmentation de l'EBIT de 12% pour l'exercice fiscal 2020 et de 9% pour 2021/2022, en ligne avec les résultats escomptés du 3e trimestre - notamment des flux de trésorerie de 3,2 milliards d'euros.



Stratégiquement, l'accent est mis sur le développement du portefeuille à moyen terme, estime le Crédit Suisse qui indique que le recentrage sur l'activité composite pourrait suggérer que d'autres champs seraient désinvestis (produits chimiques de construction, pigments etc.)



' Surtout, les transactions récentes de l'industrie et l'intérêt du private equity pour le secteur, suggèrent que le moment est propice pour se dessaisir d'actifs ', analyse le Crédit Suisse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.