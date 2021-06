BASF : Stifel ajuste son objectif de cours

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur BASF avec un objectif de cours ajusté de 85 à 87 euros, en raison d'estimations plus élevées, 'soutenues par les segments de chimie qui devraient doper les résultats au deuxième trimestre'.



Le broker estime que l'EBIT ajusté pourrait atteindre 2,1 milliards d'euros sur cette période (26% au-dessus du consensus), avec le soutien de marges grandissantes dans des catégories variées de produits chimiques.



Stifel estime aussi que BASF pourrait relever ses objectifs : assumant un EBIT ajusté de 4,4 milliards d'euros au premier semestre, il pense que la nouvelle fourchette cible pourrait aller de 6,5 à 7,2 milliards (au lieu de cinq à 5,8 milliards).



