BASF : Stifel toujours à l'achat, relève légèrement sa cible

Stifel maintient sa recommandation d'achat sur le titre BASF et relève très légèrement son objectif de cours, de 81 à 82 euros.



Le bureau d'analyses revoit aussi à la hausse sa prévision concernant l'EBIT normalisé, celle-ci passant de 5,3 à 5,6 MdsE.

'Les bénéfices sont principalement tirés par des marges nettement plus élevées en amont', indique Stifel.



Le broker souligne aussi que 'le FCF devrait couvrir le dividende en 2021 et le produit de la cession de Pigment et de l'éventuelle introduction en bourse de Wintershall DEA devrait améliorer le bilan'.



