BASF : UBS reste à 'achat', relève sa cible

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur BASF avec un objectif de cours rehaussé de 75 à 78 euros, soit un potentiel de progression de 8% pour l'action du géant allemand de la chimie, à l'approche de sa réunion investisseurs prévue la semaine prochaine.



Dans cette perspective, le broker indique augmenter son estimation de profit opérationnel (EBIT) pour l'exercice 2021 à un niveau 7% au-dessus du consensus et anticiper un EBIT supérieur de 15% au consensus pour le premier trimestre 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.