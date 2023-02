Baader Bank recommande à BASF de 'réduire' - objectif 53 euros

MUENCHEN (dpa-AFX Broker) - Baader Bank a maintenu sa recommandation sur BASF à "réduire" avec un objectif de cours de 53 euros après les résultats définitifs. Au vu des chiffres clés déjà connus, l'accent est probablement mis sur le résultat net décevant, les perspectives 2023 et le dividende proposé, a écrit l'analyste Markus Mayer dans une étude publiée vendredi. Le maintien du dividende est meilleur que ce qu'il pensait, mais il est légèrement inférieur au consensus - et il est en contradiction avec l'objectif d'une augmentation constante. Les perspectives sont nettement supérieures aux attentes en termes de chiffre d'affaires, mais légèrement inférieures en termes de résultat opérationnel./tih/la

Publication de l'étude originale : 24.02.2023 / 07:54 / CET

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

