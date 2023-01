Le Credit Suisse abaisse de deux crans la note de BASF à 'Sous-performance'.

ZURICH (dpa-AFX Broker) - La banque suisse Credit Suisse a doublement dégradé BASF de "surperformance" à "sous-performance" et abaissé son objectif de cours de 61 à 46 euros. Selon une étude publiée vendredi, l'analyste Samuel Perry privilégie désormais les titres du groupe de plastique, nouvellement noté "surperformance". Il ne s'attend pas à une amélioration notable de la charge de travail de BASF avant au moins l'exercice 2024. Perry a réduit ses estimations de résultats opérationnels de 14% en moyenne jusqu'en 2024./ag/ajx

Publication de l'étude originale : 20.01.2023 / 05:30 / UTC

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude