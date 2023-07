FRANCFORT (dpa-AFX) - Les investisseurs ont une nouvelle fois plutôt bien encaissé mercredi la prochaine mauvaise nouvelle dans le secteur de la chimie. Wacker Chemie, un autre groupe, a dû revoir à la baisse ses objectifs pour l'ensemble de l'année, ce qui a fait chuter les actions de quatre pour cent à l'ouverture de la Bourse mercredi. La ligne des 200 jours a toutefois permis de renverser la tendance et le cours est même passé temporairement en hausse. Dernièrement, ils étaient à nouveau modérément dans le rouge avec 0,3 pour cent.

Ces derniers temps, d'autres valeurs sectorielles n'ont guère réagi aux mauvaises nouvelles. Les avertissements sur les bénéfices des entreprises chimiques sont récemment devenus la règle en raison de la faiblesse de la demande, qui est liée à la réduction des stocks. Les boursiers se demandaient donc déjà ce matin si les nouvelles de Wacker allaient à nouveau peser durablement. Sebastian Satz de la banque Barclays a exprimé sa supposition, au vu des pertes de cours précoces, qu'il y avait bien un espoir sur le marché que Wacker puisse éviter un avertissement.

De nombreux analystes ont souligné que l'ampleur de la réduction des objectifs constituait une mauvaise surprise par rapport au consensus. Markus Mayer de la Baader Bank en a toutefois limité la portée. Il a eu récemment de nombreux entretiens avec des investisseurs - avec pour conclusion que les attentes en matière d'Ebitda pour cette année ont déjà été abaissées sous la barre du milliard d'euros. Le "consensus de l'ombre" a donc été inférieur à celui des analystes, ce qui devrait limiter la réaction des cours, comme cela a été observé mercredi.

"Comme nous pensons que l'évolution des bénéfices atteindra son point le plus bas en 2023 et que Wacker profitera en outre des revendications solaires et des prix subventionnés de l'électricité, nous recommandons aux investisseurs de profiter d'une faiblesse peut-être significative du cours pour acheter", avait recommandé l'expert de Baader avant l'ouverture de la bourse.

Mayer et son collègue de JPMorgan, Chetan Udeshi, ont calculé que la valeur moyenne de la nouvelle fourchette cible, désormais chiffrée à 0,8 et 1,0 milliard d'euros, est inférieure de 19 pour cent aux estimations du consensus. La fourchette précédemment annoncée s'étendait jusqu'à 1,4 milliard d'euros. Udeshi s'attend à ce que le consensus baisse de 15 pour cent. Des réductions sont également probables en 2024.

L'expert de Barclays Satz a parlé d'une "importante réduction de l'objectif", qui serait surtout motivée par un affaiblissement de la demande de produits en silicone. "L'entreprise a profité début 2022 de l'extrême tension et de la forte demande et se trouve maintenant confrontée à l'inverse", a argumenté l'expert. Pendant ce temps, l'activité polysilicium, importante pour les industries des semi-conducteurs et de l'énergie solaire, se porte mieux que ce que l'on craignait, a-t-il ajouté.

Le fait que Wacker Chemie s'en sorte mieux que le secteur a déjà été pris en compte dans le cours de l'action : Les titres ont déjà gagné plus d'un cinquième depuis leur plus bas niveau en juin, ce qui est nettement plus que l'indice européen du secteur de la chimie, qui atteint au maximum cinq pour cent sur une période similaire. Mercredi, l'indice sectoriel a tout de même maintenu son cap de stabilisation : il a progressé de 0,4 pour cent et a de nouveau tenté de dépasser sa moyenne à 100 jours.

BASF, par exemple, a gagné un peu plus d'un pour cent mercredi pour atteindre un plus haut depuis plus d'un mois. Evonik a toutefois perdu un pour cent après avoir été rétrogradé à "sous-pondérer" par Morgan Stanley. Par rapport au secteur, ils s'étaient également redressés plus fortement que la moyenne depuis leur point bas de la mi-juin, jusqu'à 13 pour cent.

Covestro a également montré des signes de faiblesse avec une baisse de 1,8 pour cent. Mais depuis peu, c'est la fantaisie d'une reprise qui joue un rôle plus important : selon certains milieux, le groupe pétrolier Abu Dhabi National Oil (Adnoc) veut augmenter son offre pour le groupe du Dax à 57 euros par action au lieu des 55 euros annoncés jusqu'à présent. L'action est revenue mercredi, après avoir brièvement rebondi la veille. Le cours actuel inférieur à 50 euros suggère que les investisseurs sont sceptiques face aux spéculations./tih/ag/stk