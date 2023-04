Après avoir cultivé du maïs génétiquement modifié pendant des décennies, certains agriculteurs américains sont ouverts aux restrictions mexicaines

Depuis des décennies, les agriculteurs plantent du maïs génétiquement modifié, qui protège contre les insectes et les désherbants, avec des semences vendues par des entreprises telles que Bayer AG, Corteva Inc. et Syngenta, une entreprise de ChemChina.

Toutefois, en tant que partisans du libre marché, certains estiment que les États-Unis devraient accepter de vendre au Mexique du maïs non génétiquement modifié, plutôt que d'aggraver un différend commercial sur cette proposition, et font remarquer qu'ils pourraient obtenir une prime en cultivant du maïs plus conventionnel.

"Je suis tout à fait favorable à un commerce libre et équitable", a déclaré Fred Huddlestun, qui cultive du maïs et du soja génétiquement modifiés à Yale, dans l'Illinois. "Lorsqu'ils en arrivent au point de pousser quelqu'un à acheter quelque chose qu'il ne veut pas, j'ai des inquiétudes à ce sujet.

Le Mexique est le plus grand acheteur de maïs américain et les restrictions proposées menacent de disruptif une partie des quelque 5 milliards de dollars de maïs que les États-Unis expédient au Mexique chaque année, soit 95 % des importations totales de maïs du Mexique.

En février, le Mexique a déclaré qu'il interdirait le maïs génétiquement modifié destiné à la consommation humaine, faisant ainsi marche arrière par rapport à des projets antérieurs qui assombrissaient l'avenir des importations destinées à l'alimentation du bétail, la destination de la grande majorité du maïs importé.

Les partisans de cette politique affirment que le maïs génétiquement modifié peut contaminer les variétés indigènes séculaires du Mexique et s'interrogent sur son impact sur la santé humaine.

L'administration Biden affirme que les restrictions seraient contraires à l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) et a demandé le mois dernier des consultations commerciales avec le Mexique, première étape formelle vers une demande de création d'un groupe spécial de règlement des différends dans le cadre de ce pacte. Des fonctionnaires américains ont rencontré leurs homologues mexicains la semaine dernière.

Selon un rapport du ministère américain de l'agriculture, la restriction proposée par le Mexique sur le maïs destiné à la consommation humaine devrait affecter les importations de maïs blanc, utilisé principalement pour les tortillas.

Tom Vilsack, le ministre de l'agriculture, a déclaré le 30 mars qu'il s'attendait à ce que l'administration "finisse par contraindre" le Mexique à revenir sur sa politique. Selon lui, les restrictions ne sont pas étayées par des données scientifiques et ne respectent pas une relation commerciale fondée sur des règles.

Des groupes industriels, dont la Biotechnology Innovation Organization (BIO), qui représente les entreprises de biotechnologie, et la National Corn Growers Association (NCGA) ont fait pression sur les autorités américaines pour qu'elles s'opposent aux propositions du Mexique.

Le Mexique établit une "distinction de sécurité" entre le maïs destiné à l'alimentation humaine et celui destiné à l'alimentation animale sans justification scientifique matérielle, ont indiqué ces groupes à M. Biden dans une lettre louant l'avancée de Washington vers la mise en place d'un groupe spécial de règlement.

Mardi, BIO a déclaré que les États-Unis devraient lancer la procédure formelle de règlement des différends "sans délai" si les consultations n'aboutissent pas à un résultat scientifique.

Mais certains agriculteurs américains estiment que les États-Unis devraient faire marche arrière.

La NCGA semble vouloir "faire avaler à nos partenaires commerciaux (sic) des céréales potentiellement indésirables", a écrit sur Twitter Matt Swanson, un agriculteur qui cultive du maïs non génétiquement modifié.

Des entreprises comme Bayer ont dépensé des centaines de millions de dollars pour développer des cultures génétiquement modifiées et défendre la sécurité des aliments génétiquement modifiés. Quatre entreprises vendent plus de 75 % des semences de maïs et de soja, selon des données citées par l'USDA.

LE JEU EN VAUT LA CHANDELLE

Les agriculteurs américains entretiennent depuis longtemps des relations conflictuelles avec les semenciers. Les producteurs bénéficient de technologies agricoles qui améliorent le rendement et éliminent les parasites, mais certains sont mécontents de la consolidation du secteur et de l'influence que les entreprises exercent sur l'agriculture américaine.

"Il me semble que le secrétaire d'État et cette administration ne défendent pas tous les agriculteurs", a déclaré Greg Gunthorp, un éleveur de porcs et de volailles de l'Indiana qui donne du maïs non génétiquement modifié au bétail pour produire des produits carnés de qualité supérieure. "Ce qu'ils défendent vraiment, ce sont les grandes entreprises.

Bayer a déclaré qu'elle travaillait avec BIO, NCGA et d'autres groupes pour promouvoir la nécessité d'un système réglementaire fondé sur la science. La NCGA a déclaré que le maïs génétiquement modifié était sûr et qu'elle lutterait contre toutes les barrières commerciales illégales pour les agriculteurs.

Certains experts du secteur ont mis en garde contre le fait que les restrictions imposées par le Mexique, si elles sont appliquées, pourraient inciter d'autres pays à demander des interdictions.

Bien qu'il n'y ait pas de données concrètes sur l'opinion des agriculteurs américains, Reuters s'est entretenu avec une dizaine de producteurs et de négociants en céréales qui ont déclaré que les États-Unis ne devraient pas exiger du Mexique qu'il continue d'importer du maïs génétiquement modifié.

D'autres agriculteurs s'inquiètent du travail supplémentaire nécessaire pour cultiver des plantes non génétiquement modifiées au lieu de céréales génétiquement modifiées, et de la possibilité qu'un nouveau gouvernement mexicain modifie à nouveau la politique. Mais beaucoup d'entre eux envisageraient de cultiver davantage de maïs non génétiquement modifié si le prix était correct.

"Vous devez faire en sorte que cela en vaille la peine", a déclaré Dave Kestel, agriculteur de l'Illinois, qui cultive du maïs génétiquement modifié et vend des semences pour Corteva. "Une prime de 20 % serait probablement le minimum.