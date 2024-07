BASF : Engie et BASF signent un BPA de long terme en Europe

BASF et Engie ont signé un BPA (Biomethane Purchase Agreement, un contrat d'achat de biométhane) sur 7 ans. Selon ses termes, Engie fournira à BASF 2,7 à 3 térawattheures de biométhane sur la durée du contrat. Edouard Neviaski, Directeur général de la Business Entity "Global Energy Management & Sales" d'Engie, affirme "Notre portefeuille de biométhane est en constante augmentation et ce nouvel accord nous rapproche de notre ambition de vendre 30 térawattheures de biométhane par an d'ici à 2030".



"Au vu du fort potentiel de croissance et de l'ambition de l'Europe de produire 35 milliards de m3 d'ici 2030, nous pensons que les BPA vont connaître une nette progression", ajoute t-il.



Sur ses sites de Ludwigshafen (Allemagne) et d'Anvers (Belgique), BASF utilise du biométhane certifié comme alternative durable aux matières premières fossiles dans son processus de fabrication.



Grâce à ce contrat d'achat et à l'utilisation du biométhane, BASF élargit encore son portefeuille de produits en offrant à ses clients une ECP (empreinte carbone produit) plus faible ou nulle dans des secteurs tels que l'automobile, l'emballage, les détergents et les textiles.