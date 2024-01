BASF : UBS réitère son conseil à l'achat

Le 22 janvier 2024 à 10:46 Partager

UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 59 E ce qui représente un potentiel de hausse de 35% par rapport au cours actuel.



' L'EBIT ajusté de BASF au 4ème trimestre de l'exercice 2023 est 30% inférieur au consensus, en raison des produits chimiques en amont. La note d'achat est basée sur une reprise de la demande à long terme ' indique UBS.



Les analystes d'UBS estiment que ces chiffres moins bons que prévu sont plus que compensés par la solidité du flux de trésorerie disponible (FCF) généré par le groupe, estimé à environ 2,2 milliards d'euros l'an dernier.



Le géant allemand de la chimie a déclaré prévoir un chiffre d'affaires de 68,9 milliards au titre de l'exercice écoulé, bien en-dessous de la fourchette allant de 73 à 76 milliards d'euros qu'il s'était donné comme objectif.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.