BASF : accord avec Iveco autour du recyclage des batteries

Le 23 janvier 2024 à 17:27 Partager

Le Groupe Iveco annonce avoir choisi BASF pour se fournir en solution de recyclage des batteries lithium-ion du Groupe.



Cette décision fait partie de la stratégie d'économie circulaire du Groupe Iveco qui suit le cadre 4R - Réparation, Remise à neuf, Réutilisation et Recyclage - pour augmenter la durée de vie des batteries.



BASF, qui a récemment inauguré le premier centre européen de production de matériaux et de recyclage de batteries à Schwarzheide (Allemagne), organisera et gérera l'ensemble du processus de recyclage des batteries lithium-ion utilisées sur les fourgonnettes, bus et camions électriques du groupe Iveco.



L'accord comprend notamment la collecte, l'emballage, le transport et le recyclage des batteries, dans différents pays européens dont, entre autres, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni.



