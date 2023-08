BASF : accord d'achat de GNL avec Cheniere Energy

L'américain Cheniere Energy a annoncé mardi la signature d'un accord de vente et d'achat (SPA) de long terme avec l'allemand BASF portant sur la fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL).



En vertu de cet accord, BASF fera l'acquisition, auprès de Cheniere, de 800.000 tonnes par an (MTPA) de GNL, avec des livraisons prévues à partir de la mi-2026.



Cheniere précise que l'accord est tributaire de la décision finale d'investissement concernant son projet d'unité de GNL de Sabine Pass, dans le sud-ouest de la Louisiane, une installation de liquéfaction à six trains capable d'exporter 30 millions de tonnes métriques de GNL par an.



A noter qu'en tenant compte de toutes les extensions possibles, le SPA conclu avec BASF ne devrait pas arriver à échéance avant 2043.



