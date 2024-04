BASF : achète 49% des parcs éoliens Nordlicht à Vattenfall

Le 22 avril 2024 à 16:22

BASF annonce un accord avec Vattenfall prévoyant que ce dernier vende 49% de ses parcs éoliens Nordlicht 1 et 2 à BASF.



Le projet éolien Nordlicht sera construit dans la mer du Nord allemande sans subventions publiques et disposera d'une capacité installée totale de 1,6 gigawatts.



Il s'agit à ce jour du plus grand projet de parc éolien offshore réalisé par Vattenfall.



Vattenfall sera responsable du développement et de la construction des sites du Nordlicht. La société utilisera sa part de la future production d'électricité pour fournir de l'électricité verte (sans énergie fossile) à ses clients allemands .



De son côté, BASF utilisera ses 49% pour approvisionner ses sites de production chimique en Europe, notamment à Ludwigshafen (Allemagne).



'Grâce à cet investissement nous disposerons des quantités d'énergie renouvelable nécessaires pour mettre en oeuvre les prochaines étapes de la transformation en Europe, en particulier sur notre plus grand site de Ludwigshafen', a expliqué en substance Martin Brudermüller, président du conseil d'administration de BASF.



Sous réserve de la décision finale d'investissement (attendue en 2025) la construction des parcs de Nordlicht 1 et 2 devrait débuter en 2026 pour une mise en service prévue en 2028.



Les parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de la transaction.



