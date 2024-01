LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Le groupe chimique BASF a manqué ses propres objectifs pour 2023 et n'a pas non plus été en mesure de répondre aux attentes des analystes en raison de la faiblesse de la demande mondiale. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) et les éléments exceptionnels, qui devrait s'élever à 3,8 milliards d'euros en 2023, est inférieur à la fourchette de 4,0 à 4,4 milliards d'euros prévue par BASF, a annoncé le groupe vendredi à Ludwigshafen, à la surprise générale. Les estimations des analystes étaient légèrement plus élevées que le résultat obtenu. L'Ebit avant éléments exceptionnels en 2022 s'est élevé à près de 6,9 milliards d'euros. Le recul par rapport à l'année précédente s'expliquerait par des marges plus faibles dues au chiffre d'affaires. La réduction des coûts fixes réalisée jusqu'à présent n'a pas permis de compenser cette baisse, poursuit le communiqué. En avant-première, les actions ont perdu 2,5 pour cent par rapport à la clôture du Xetra.

La situation est la même pour le chiffre d'affaires : selon des chiffres provisoires, BASF a réalisé 68,9 milliards d'euros en 2023 (contre 87,3 l'année précédente). Les propres prévisions et celles des analystes n'ont pas non plus été atteintes.

Avec les chiffres du troisième trimestre, BASF avait déjà annoncé vouloir réduire ses coûts dans les années à venir encore plus que prévu auparavant./stk/jha/