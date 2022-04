BASF : bénéfice en hausse malgré la flambée des coûts

BASF a publié vendredi un bénéfice d'exploitation en hausse au premier trimestre grâce à la croissance importante de ses activités dans la chimie, qui lui a permis de compenser la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières.



Le géant allemand a fait état ce matin d'un bénéfice trimestriel avant intérêts et taxes (Ebit), hors éléments exceptionnels, de 2,8 milliards d'euros, en hausse de 21% d'une année sur l'autre.



Son bénéfice net s'est toutefois replié à 1,2 milliard d'euros, contre 1,7 milliard d'euros un an plus tôt, en raison de charges pour dépréciation passées sur les actifs russes de sa filiale énergétique Wintershall Dea suite au conflit en Ukraine.



Son chiffre d'affaires a progressé de 19% pour atteindre près de 23,1 milliards d'euros.



Pour 2022, BASF continue de tabler sur un chiffre d'affaires de 74 à 77 milliards d'euros pour un Ebit hors exceptionnels de 6,6 à 7,2 milliards d'euros.



Cette publication était accueillie tièdement par le marché vendredi matin puisque le titre ne gagnait que 0,2% dans les premiers échanges en Bourse de Francfort, signant l'une des plus moins bonnes performances d'un indice DAX en hausse de 1,7% au même moment.



